- Gli Stati Uniti sono in grado di continuare a fornire assistenza all’Ucraina per un paio di mesi, se il Congresso non approverà nuovi stanziamenti a riguardo. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Parliamo di circa due mesi”, ha detto. (Was)