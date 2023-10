© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I soldi per curare i cittadini, assistere i fragili e migliorare il lavoro del personale sanitario non ci sono. Ma i soldi per le armi li trovano sempre. Stanno distruggendo la Sanità pubblica ad esclusivo vantaggio dei centri di potere privati. Disastrosi". Lo sottoliea su Twitter il vicepresidente del gruppo M5s alla Camera dei deputati Agostino Santillo. (Rin)