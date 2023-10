Medio Oriente: premier Israele, "mentre Iran esporta distruzione noi promuoviamo la pace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il "regime terroristico" della guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, "esporta rovina e distruzione", Israele promuove il progresso e la pace. Lo ha dichiarato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un comunicato stampa, in risposta alle critiche mosse oggi da Khamenei nei confronti degli Stati che cercano di normalizzare le relazioni con lo Stato ebraico. Netanyahu ha inoltre affermato: "Proprio come l’Iran non ci ha impedito di portare a compimento gli accordi di Abramo, non ci impedirà nemmeno di espandere ulteriormente il cerchio della pace a beneficio dei cittadini di Israele, dei popoli della regione e di tutta l’umanità". In precedenza, durante un incontro con gli ambasciatori dei Paesi islamici nella capitale Teheran, la guida suprema dell'Iran aveva affermato che "la posizione definitiva della Repubblica islamica è che i Paesi che scommettono sulla normalizzazione con Israele perderanno. Stanno scommettendo su un cavallo perdente", aveva detto Khamenei. Mentre l’Egitto aveva normalizzato le relazioni con Israele nel 1979 e la Giordania nel 1994, è in corso un processo simile con altri Paesi della regione. Nel 2020, i leader degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrein avevano firmato degli accordi bilaterali di normalizzazione con Israele, gli “accordi di Abramo”, promossi dagli Stati Uniti durante l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump. Israele e Arabia Saudita stanno adesso negoziando un accordo mediato dagli Stati Uniti per stabilire i contatti diplomatici. L’accordo è stato anche argomento del discorso pronunciato all’Assemblea generale delle nazioni unite dello scorso mese da parte del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Una normalizzazione israelo-saudita ridisegnerebbe gli equilibri regionali riunendo formalmente due importanti partner statunitensi che hanno relazioni conflittuali con l’Iran. (Res)