Roma: Battaglia (Pd), vicinanza a lavoratore Ama ferito e alla sua famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono vicina in queste ore al lavoratore di Ama rimasto ferito in un incidente durante il servizio. Stiamo seguendo anche attraverso le informazioni che arrivano dal Policlinico Umberto I l'andamento delle sue condizioni. Ci auguriamo che grazie all'aiuto dei sanitari possa guarire presto e tornare a casa dai suoi cari" dichiara in una nota la consigliera capitolina dem e presidente della commissione Lavoro di Roma Capitale Erica Battaglia. (Com)