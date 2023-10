Foibe: Damiani (FI), tragedia che merita dignità ricordo e approfondimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una tragedia che merita la dignità del ricordo e dell'approfondimento, vissuta sulla propria pelle da migliaia di italiani che la storia ufficiale ha condannato per decenni all'oblio". Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani commenta l'approvazione di tre disegni di legge sul dramma delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. "In Senato abbiamo approvato tre ddl che contribuiranno alla memoria collettiva, soprattutto a beneficio delle nuove generazioni. Si tratta, nello specifico, della istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe, di ulteriori iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni e della istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di 'Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli'. Ho conoscenza diretta di questa tragedia poiché la mia famiglia paterna è di origine istriana. Grazie anche a questi nuovi provvedimenti, ci sarà finalmente il giusto riconoscimento per una delle pagine della nostra storia recente colpevolmente più ignorate", conclude. (Rin)