Foibe: Frassinetti, bene ok Senato a ddl per viaggi studenti su luoghi

- "Oggi in Senato è stata approvata un'importante legge per potenziare, anche attraverso l'incremento di fondi, i viaggi degli studenti sui luoghi delle foibe e dell'esodo. Inoltre molto significativo è il concorso rivolto ai laureandi delle facoltà di architettura, design, ingegneria ed altre facoltà ad indirizzo artistico che prevede la realizzare di un'istallazione temporanea da esporre nelle maggiori città". Lo ha detto Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al Merito, intervenuta oggi in Senato su questo provvedimento. "Soltanto andando nei luoghi di queste tragedie gli studenti potranno capire quanti italiani sono stati trucidati dai partigiani comunisti di Tito, pagine di storia terribili, per troppo tempo tenute nascoste", ha concluso. (Rin)