Trasporti: Atac, su linea 8 tram Roma in atto intervento tecnico conclusivo, domani test

- È stata accertata la causa dell'instabilità, saltuaria, di tensione che ha limitato la linea 8 del tram a Roma. A partire dalle 20 di questa sera e per tutta la notte sarà effettuato l'intervento finale, ora in fase di preparazione. Lo comunica in una nota Atac. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori dalle 20 sino a fine del servizio odierno - prosegue la nota - verrà esteso l'esercizio con bus a tutta la linea. Nella giornata di domani - conclude la nota - il servizio tram ripartirà momentaneamente con la limitazione al tratto Trastevere-Venezia per consentire l'effettuazione dei test d'esercizio sul resto della linea, a valle dei quali verrà subito riattivato l'intero servizio. (Com)