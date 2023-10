Turismo: ministero, sette startup nel programma Argo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, a Venezia, sono state presentate le sette startup che hanno preso parte alla prima edizione del programma traveltech Argo. Lo riferisce sui social il ministero del Turismo. “Il programma di accelerazione Argo ci ha consentito di stimolare la nascita di nuove startup innovative del settore turistico per portarle al livello dei migliori paesi europei, accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni, tecnologie, modelli di business, facilitare i processi di trasferimento tecnologico da università ed istituti di ricerca. Il programma rientra inoltre nella più ampia strategia di promuovere il turismo come strumento prezioso per favorire l’occupabilità dei nostri giovani”, ha commentato il ministro Daniela Santanchè. (Rin)