Usa: sciopero auto, General Motors e Ford licenziano altri 500 dipendenti

- Le case automobilistiche General Motors e Ford hanno annunciato il licenziamento di 500 dipendenti in totale, incolpando gli effetti dello sciopero avviato dal sindacato United Auto Workers, dopo la scadenza dell’ultimo contratto di lavoro. Nello specifico, General Motors ha annunciato il licenziamento di 164 dipendenti presso le fabbriche di Parma, in Ohio, e Marion, in Indiana. Solitamente, i due stabilimenti inviano le componenti che producono agli impianti di assemblaggio che sono attualmente colpiti dallo sciopero, a Wentzville, in Ohio, e a Lansing, in Michigan. In una nota, la società ha spiegato che la restante parte dei dipendenti di Parma e Marion continuerà a lavorare, producendo le componenti necessarie ad altre fabbriche ancora attive. “Abbiamo detto più volte che uno sciopero non rappresenta una vittoria per nessuno, e questa è l’ennesima dimostrazione: continueremo a negoziare in buona fede per raggiungere un accordo il prima possibile”, si legge nel comunicato. Ford ha invece annunciato il licenziamento di 330 dipendenti a Chicago e a Lima, in Ohio. (Was)