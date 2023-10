Quirinale: Mattarella assiste a proiezione “Quattro giorni per la libertà: Napoli 1943”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assistito nel pomeriggio al Quirinale alla proiezione del docufilm “Quattro giorni per la libertà: Napoli 1943”, di Massimo Ferrari. La proiezione – riferisce una nota – è stata preceduta dagli interventi del Direttore documentari Rai, Fabrizio Zappi, e dello scrittore e sceneggiatore Maurizio De Giovanni. L’attore Massimiliano Gallo ha letto un brano tratto dall’intervento del Presidente Giorgio Napolitano in occasione del 70mo anniversario delle “Quattro giornate” di Napoli. Erano presenti il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, i vertici Rai, rappresentanti delle società di produzione e studenti provenienti da scuole napoletane. (Com)