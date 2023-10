Napoli: penalisti a Gratteri, abbandonare posture agli antipodi con diritto liberale e democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera penale di Napoli, guidata dall’avvocato Marco Campora, auspica che il neo procuratore Nicola Gratteri preservi i “risultati importanti” raggiunti durante le reggenze di Giovanni Melillo e Rosa Volpe e abbandoni “alcune posture del recente passato non del tutto in linea con il ruolo di ‘capo’ della prima Procura italiana”, e agli “antipodi con quella idea di diritto penale liberale e democratico di cui i penalisti sono da sempre strenui sostenitori”. In un comunicato i penalisti ricordano che “il problema, a Napoli forse più che altrove, non è fare tabula rasa del passato, quanto avere la capacità di comprendere e governare la complessità, estirpando attraverso un lavoro certosino e chirurgico le sacche di malaffare e delinquenza che ancora impediscono ai cittadini l’esercizio di tutti i loro diritti costituzionalmente garantiti”. (segue) (Ren)