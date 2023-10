Napoli: penalisti a Gratteri, abbandonare posture agli antipodi con diritto liberale e democratico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D’altro canto, aggiungono i penalisti, “una narrazione che dovesse descrivere la realtà napoletana (e più in generale quella campana) come un coacervo di interessi opachi, di “logge” criminali e/o massoniche in grado di orientare sensibilmente la vita politica ed economica della città, oppure come una città “culturalmente o geneticamente” dedita al crimine o al malaffare e come un luogo da bonificare con le manette e con la forza militare dello Stato suonerebbe immediatamente grottesca e controproducente, poiché tutti ne coglierebbero chiaramente la natura strumentale ed, in definitiva, errata”. Inoltre gli avvocati auspicano che Gratteri non accantoni l’interlocuzione costante con l’avvocatura inaugurata da Melillo, anche se le premesse non lasciano ben sperare. Nel comunicato, infatti, i penalisti ricordano “il rapporto sovente turbolento che il neo-procuratore ha avuto con gli avvocati calabresi che, in più di un’occasione, sono stati costretti a dar vita a condivisibili iniziative di protesta e di denunzia finalizzate a portare a conoscenza dell’opinione pubblica alcune innegabili torsioni avvenute, specie nei processi di criminalità organizzata, nei vari Tribunali della Calabria”. (segue) (Ren)