Napoli: penalisti a Gratteri, abbandonare posture agli antipodi con diritto liberale e democratico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i penalisti la strada da percorrere sarebbe quella della continuità con Melillo e Volpe. Nel comunicato, i penalisti ricordano che “la Procura di Napoli si è caratterizzata per l’interlocuzione costante, franca e proficua con l’avvocatura; per un’incessante opera di modernizzazione e razionalizzazione dell’Ufficio che, grazie anche ad un uso coraggioso e ragionato delle nuove tecnologie, ha raggiunto buoni livelli di efficienza; per il rapporto nella gran parte dei casi sobrio e rispettoso delle garanzie degli indagati e della presunzione di innocenza – ancor prima che entrasse in vigore la recente novella legislativa - con gli organi di stampa, dopo gli “scantonamenti” che avevano caratterizzato gli ultimi due decenni; per un uso moderato e rigoroso della custodia cautelare che, quantomeno nel distretto partenopeo, è tornata ad assumere quel ruolo di extrema ratio voluto dal Legislatore; per il tentativo infine, ancora in fieri ma che ha già raggiunto risultati soddisfacenti, di razionalizzare le risorse investigative e processuali, concentrando l’attenzione su fatti e condotte che effettivamente destano allarme sociale ed inquinano il vivere civile”. (Ren)