Napoli: a Qualiano piazza intitolata all'agente Lino Apicella morto in servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle 11, in via Giuseppe Di Vittorio all’angolo con via Giovanni Falcone a Qualiano, si svolgerà la cerimonia di intitolazione della piazza che la città di Qualiano ha voluto dedicare alla memoria di Pasquale "Lino" Apicella, assistente della polizia di Stato in servizio presso il commissariato Secondigliano, caduto in servizio il 27 aprile 2020 e insignito della medaglia d’oro al Valor civile. L’evento, cui parteciperanno autorità civili e militari, sarà accompagnato da un’esibizione della Fanfara della polizia di Stato con il coro degli alunni delle scuole del comprensorio di Qualiano ed interverranno il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis, il questore di Napoli Maurizio Agricola ed il sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni. La targa commemorativa verrà scoperta dal sindaco della città di Qualiano con il questore di Napoli ed i familiari dell’assistente della polizia di Stato Pasquale Apicella e sarà benedetta dal vescovo della diocesi di Aversa Angelo Spinillo unitamente al cappellano della polizia di Stato padre Pasquale Matuozzo. Infine, verrà eseguito il silenzio d’ordinanza e, successivamente, la fanfara della polizia di Stato concluderà la cerimonia con “giocondità”. (Ren)