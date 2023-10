Lazio: Valeriani (Pd), con destra lavori giunta e Consiglio sono fermi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani in Consiglio regionale del Lazio "andrà in scena l'ennesimo atto che certifica la totale inconsistenza politica di questa destra al governo della Regione Lazio. Si sono insediati a marzo e in sei mesi hanno convocato solo 17 sedute d'Aula, una ogni due settimane". Lo dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Lazio del Partito democratico. "Per 11 volte si è trattato di convocazioni tecniche, come l'insediamento degli uffici di presidenza, il bilancio e le sue variazioni, le comunicazioni del presidente, l'istituzione di commissioni speciali: una seduta è stata addirittura sconvocata, mentre altre tre, compresa quella di domani, sono dedicate esclusivamente a mozioni e interrogazioni, quasi tutte presentate dalle opposizioni - aggiunge Valeriani -. Neppure nel consiglio comunale di un paesino di pochi abitanti si lavora così poco. In sei mesi hanno portato in aula solo due leggi, le commissioni non hanno nulla da discutere e la giunta non ha ancora prodotto atti degni di nota. Da maggio, inoltre, persiste il blocco delle attività delle direzioni regionali perché la promessa riorganizzazione delle strutture amministrative ancora non esiste. E di conseguenza molti uffici strategici, come i lavori pubblici, i trasporti, l'urbanistica, la cultura e l'avvocatura restano scoperti. Questo è il cambiamento che la destra aveva promesso in campagna elettorale", conclude il consigliere Pd. (Com)