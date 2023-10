Veneto: Brescacin (Lega – LV), la sanità non è sull'orlo del baratro, in tre anni assunti 3.321 professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sanità veneta non è sull'orlo del baratro, in tre anni assunti 3.321 professionisti. Lo ha affermato Sonia Brescacin, dell'intergruppo Lega-Lv in Consiglio regionale del Veneto e presidente della commissione consiliare Sanità."La Sanità veneta non è sull'orlo del baratro. La difficoltà ad assumere medici e personale sanitario è un'emergenza nazionale e stiamo lavorando con ogni mezzo per risolvere la situazione, a casa nostra e non solo. Servono fondi e proposte, non certo il catastrofico allarmismo delle opposizioni. I cittadini hanno bisogno di risposte e servizi" ha dichiarato. "Il risultato di oggi – ha spiegato - è frutto delle scelte della sinistra al governo negli ultimi 10 anni: sono stati tagliati i fondi alla Sanità per oltre 37 miliardi, bloccate le assunzioni e creato i 'tetti di spesa' del personale. E a causa di un'erronea programmazione ministeriale, oggi sul mercato c'è un numero infinitamente minore di medici rispetto a quelli di cui l'Italia ha bisogno. Questo governo ha ereditato una situazione non rosea sul fronte della Sanità". (segue) (Rev)