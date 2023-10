Veneto: Brescacin (Lega – LV), la sanità non è sull'orlo del baratro, in tre anni assunti 3.321 professionisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E passiamo ora alla nostra Regione – ha poi aggiunto - che si attesta tra le prime in Italia per numero di assunzioni nel comparto della Sanità; tanto è che nell'ultimo triennio si è sempre registrato un rapporto positivo tra il numero delle persone assunte e il personale cessato, con un aumento complessivo dell'organico della sanità regionale, dal 2020 a oggi, pari a 3.231 unità". "Guardiamo all'anno scorso – ha poi sottolineato Brescacin -. Nel solo 2022, sono stati banditi 114 concorsi (di cui 90 a tempo indeterminato per personale dirigente e 24 a tempo indeterminato per personale di comparto). Certo, si può e si deve migliorare, ma è quello che stiamo cercando di fare per rafforzare la nostra sanità pubblica. Su tutti, un esempio: è partita dal Veneto l'iniziativa legislativa di aumentare la remunerazione al personale dei Pronto soccorso per le ore aggiuntive prestate dal personale medico pubblico. Soluzione che è stata estesa a tutto il Paese con legge nazionale. Ed è di questi giorni la firma del rinnovo del Contratto nazionale che incrementa la remunerazione per i medici. Non abbiamo bacchette magiche, lavoriamo silenziosamente per migliorare la situazione. Per quanto riguarda la Medicina Generale, tra le varie azioni intraprese, la Regione del Veneto ha avviato il nuovo percorso di Formazione-Lavoro che permette ai medici in specializzazione di assumere l'incarico di ambulatorio, creando un maggiore inserimento e attaccamento al lavoro. Attualmente, sono quasi 800 i medici in formazione per diventare Mmg e il bando prossimo porta una dote di altri 200 posti". "Per i corsi di Infermieristica dal 2020 – ha poi concluso - quando i posti in Veneto erano circa 1.200, si è passati a circa 1.780 posti per iscrizioni alla facoltà di Infermieristica, grazie al lavoro che la Regione del Veneto ha portato avanti con le Università di Padova e Verona. Non abbiamo la bacchetta magica, ma stiamo lavorando a 360 gradi per i nostri cittadini e in questo momento accuse e allarmismi ci fanno solo perdere del tempo prezioso. Ringrazio i professionisti sanitari che ogni giorno prestano con impegno il loro servizio e la loro professionalità". (Rev)