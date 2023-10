Nato: il 6 ottobre conferenza presso il ministero Esteri “Balancing priorities after the Vilnius summit”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà venerdì 6 ottobre, presso il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Sala delle conferenze internazionali) la conferenza “Nato 2023. Balancing priorities after the Vilnius Summit”. L’evento è organizzato dalla Nato Defense College Foundation (Ndcf) in collaborazione con il ministero degli Esteri, il Nato Defense College, la Fondazione Compagnia di San Paolo ed Elettronica Spa. Sullo sfondo della guerra in Ucraina, la sicurezza, la difesa e il futuro della comunità euro-atlantica sono al centro dell’agenda politica internazionale e del dibattito mediatico. La Nato ha avviato una profonda revisione strategica per far fronte alle crescenti incognite che si presentano nello scenario globale. Sarà discussa l’anno prossimo a Washington nel 75mo anniversario dell’Alleanza. Dopo il nuovo Concetto strategico del 2022, al vertice di Vilnius in luglio i Paesi membri hanno annunciato un consistente rafforzamento di deterrenza, difesa comune e cooperazione di sicurezza con i paesi partner del Medio Oriente e dell’Indo-Pacifico. (segue) (Com)