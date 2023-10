Nato: il 6 ottobre conferenza presso il ministero Esteri “Balancing priorities after the Vilnius summit” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settima conferenza dedicata alla sicurezza transatlantica riunirà ben 18 specialisti internazionali nella cornice istituzionale del Maeci per affrontare i grandi temi del giorno. In apertura dell’evento ci saranno gli interventi di: Alessandro Minuto-Rizzo (Presidente Ndcf), Riccardo Guariglia (segretario generale della Farnesina), Florence Gaub (direttrice della Divisione ricerca del Nato Defense College) e Nicolò Russo-Perez (responsabile delle Relazioni Internazionali per la Compagnia di San Paolo). Il primo panel, moderato da Oana Lungescu (per 13 anni portavoce della Nato), analizzerà le grandi questioni della ripartizione di responsabilità, costi tra alleati e il tema cruciale del potenziamento della deterrenza. Seguiranno approfondimenti con interventi speciali di rappresentanti di spicco dell’industria della difesa, Stefano Pontecorvo (presidente di Leonardo) e Giovanni Soccodato (managing director di Mbda Italia). (segue) (Com)