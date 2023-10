Nato: il 6 ottobre conferenza presso il ministero Esteri “Balancing priorities after the Vilnius summit” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo panel verrà preceduto dall’ambasciatore presso la Nato, Marco Peronaci, con una riflessione sulla funzione dell’Italia nell’Alleanza atlantica. Poi, con la moderazione di Flavia Giacobbe (direttrice di AirPress e Formiche), il panel discuterà come rivitalizzare le partnership in Medio Oriente e Nord Africa; il rapporto tra questi partenariati e il teatro dell’Indo-Pacifico; la collaborazione tra Nato e Gulf Cooperation Council; il contrasto alle minacce esterne nella fascia tra Siria e Sahel. Chiuderà i lavori il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della commissione Politiche dell’Unione europea del Senato. (Com)