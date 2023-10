Caivano: commissario Ciciliano incontra associazioni attive sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Ciciliano, commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione di Caivano, ha incontrato, in un’assemblea pubblica, le associazioni culturali, sportive, e sociali attive sul territorio di Caivano. Il lungo e produttivo incontro – riferisce una nota – tra il commissario Ciciliano e gli esponenti della società civile era volto a raccogliere proposte ed esigenze di chi, quotidianamente, lotta per lo sviluppo del territorio di Caivano. Le associazioni che hanno partecipato all’incontro, iscritte nell’albo delle associazioni del comune di Caivano, erano circa 40. Il commissario Ciciliano ha ringraziato personalmente i partecipanti per le tante proposte ricordando l’importanza del supporto dei cittadini alla rinascita di Caivano, a conferma di come la maggioranza dei cittadini sia dalla parte della legalità. (Com)