Lazio: Sabatini (Fd'I), Valeriani vuole spostare l'attenzione dai danni di Zingaretti

- E' davvero sorprendente "leggere certe dichiarazioni dal consigliere Massimiliano Valeriani del Pd, a detta del quale in questi primi mesi la maggioranza di centrodestra che governa la Regione Lazio non avrebbe fatto praticamente nulla". Così in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini. "Sorprende che simili attacchi arrivino a pochi giorni dal giudizio di parifica della Corte dei Conti sull'esercizio finanziario 2022 messo in campo dalla Giunta Zingaretti di cui ha fatto parte in veste di assessore all'Urbanistica e ai Rifiuti; relazione da cui sono emerse gravi criticità contabili e un buco di 170 milioni di euro che è andato ad aumentare il già pesante disavanzo regionale. L'attacco di Valeriani sembra tanto un maldestro tentativo di spostare l'attenzione proprio dai disastri fatti dal centrosinistra alla Regione Lazio che stanno gradualmente venendo alla luce in tutta la loro evidenza. Si attacca il centrodestra al governo da pochi mesi per coprire i fallimenti di dieci anni di sinistra? Nei primi sei mesi la Giunta Rocca ha approvato 535 delibere alle quali vanno aggiunte 9 decisioni e tre memorie. Nello stesso arco temporale la Giunta Zingaretti nel 2013 approvò 287 delibere. Ecco perché le critiche di Valeriani le rispediamo al mittente".(Com)