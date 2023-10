Roma: De Santis (CR), maggioranza non sa leggere consigli opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La replica "alla mia proposta di attingere alla graduatoria Ripam, in modo da far fronte alle carenze di organico di Roma Capitale, dimostra che qualcuno non solo non sa programmare: ma nemmeno leggere bene i consigli dell'opposizione". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis. "Il mio suggerimento, espresso in modo molto chiaro - aggiunge - si riferisce a quando le graduatorie romane saranno esaurite. Un evento molto probabile dato che, dei 400 idonei rimasti, realisticamente se ne presenteranno solo un centinaio. A quel punto, che si fa?". De Santis conclude chiedendosi se "assumiamo solo cento persone fino al 2026, a fronte di migliaia di pensionamenti".(Com)