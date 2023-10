Ocse: report "Obiettivo crescita", Italia semplifichi burocrazia per transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per accelerare la transizione energetica l'Italia deve "razionalizzare e semplificare" le procedure burocratiche e alleggerire i costi amministrativi per lo sviluppo delle rinnovabili. È quanto si legge nelle raccomandazioni formulate dall'Ocse nel rapporto "Obiettivo crescita 2023". Il Paese deve inoltre incoraggiare l'innovazione tecnologica a basse emissioni di carbonio aumentando gli investimenti pubblici nella ricerca e nello sviluppo. Nella parte dedicata all'inclusività, l'organizzazione con sede e Parigi raccomanda all'Italia di "ridurre i divari" per l'adozione semplificando le procedure di richiesta. Per il mercato del lavoro, invece, al Paese è consigliato di "ridurre il cuneo fiscale spostando al tassazione dal lavoro alla proprietà immobiliare". (Frp)