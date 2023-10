Ue: Lega, totale contrarietà a nomine Sefcovic e Hoekstra, si cambiano interpreti ma non la linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di Wopke Hoekstra e Maros Sefcovic a commissari europei in sostituzione di Frans Timmermans, non risolverà i problemi. A dirlo in una nota gli europarlamentari della Lega Paolo Borchia, coordinatore di Identità e Democrazia in commissione per l'Industria, la ricerca e l'energia (Itre) e Silvia Sardone, coordinatrice di Identità e Democrazia in commissione per l'Ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (Envi). "Un rimpasto che non risolve i numerosi problemi. "Non nascondiamo la nostra posizione critica a seguito delle audizioni di Wopke Hoekstra e Maros Sefcovic, candidati a succedere Frans Timmermans, l'ex vicepresidente della Commissione europea, dimessosi dal ruolo per tentare fortuna in Olanda. La Commissione cambia interpreti, ma non la linea: si tira avanti in maniera cocciuta e acritica, senza ascoltare le preoccupazioni di chi fa impresa e dei cittadini", si legge in una nota stampa. "L'Europa continua a parlare di transizione energetica a tre dimensioni, ambientale, economica e sociale, ma è evidente che gli ultimi due elementi sono mancanti", continuano gli eurodeputati della Lega. "Lampante che, anche con i due commissari designati Hoekstra e Sefcovic, da parte dell'Unione europea non è contemplata alcuna retromarcia su una tabella di marcia assolutamente irrealistica. Su queste basi, il gruppo Id esprime la totale contrarietà alle due nomine", conclude la nota. (Beb)