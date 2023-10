Napoli: accoltella un parente, in casa gli agenti trovano pistole, passamontagna e cartucce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Violenta lite in famiglia a Napoli, in vico Melofioccolo. Un uomo è stato accoltellato ed è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale Vecchio Pellegrini: gli sono state riscontrate ferite all’anca e alla gamba. Gli agenti, intervenuti a seguito di segnalazione, hanno trovato sul posto numerose tracce ematiche. In casa del sospettato dell'aggressione, gli agenti hanno trovato, riposte sopra il comò della camera da letto, due pistole di cui una calibro 22 con matricola abrasa ed una a tamburo priva di tappo rosso, entrambe con relativo munizionamento, mentre, all’interno della stessa cassettiera, sono stati trovati 2 coltelli a serramanico, 2 passamontagna, 25 cartucce a salve ed un telefono cellulare. L'indiziato, di 46 anni, è stato arrestato per detenzione illegale di armi e relativo munizionamento ed è stato denunciato per lesioni personali aggravate. (Ren)