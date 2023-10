© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Chhattisgarh, Modi inaugura acciaieria Nmdc Steel a Nagarnar - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha inaugurato un’acciaieria della compagnia a controllo pubblico Nmdc Steel a Nagarnar, nel distretto di Bastar, nello Stato del Chhattisgarh. Inoltre, ha aperto i cantieri di alcuni progetti ferroviari, tra cui la nuova linea Antagarh-Taroki e il raddoppio di quella Jagdalpur-Dantewada. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier indiano. I progetti valgono complessivamente 270 miliardi di rupie (più di tre miliardi di euro), di cui 238 miliardi di rupie destinati all’impianto siderurgico. Modi ha sottolineato l’importanza dell’acciaio per le infrastrutture di trasporto ed energetiche e per altri settori industriali, compreso quello della difesa, e ha rivendicato gli sforzi del suo governo per rendere la nazione autosufficiente nella produzione di questa lega. Inoltre, ha sottolineato che lo stabilimento offrirà opportunità di lavoro a circa 50 mila giovani del distretto e di zone vicine. (Res)