I fatti del giorno - Roma (3)

22 luglio 2021

- Olocausto: oltre 200 studenti da istituti Roma a viaggio Memoria, Gualtieri "tenere vivo ricordo" - In occasione dell’80mo anniversario del rastrellamento degli ebrei da Roma del 16 ottobre 1943, il Campidoglio insieme alla città metropolitana di Roma Capitale e in collaborazione con la fondazione Museo della Shoah e la comunità ebraica di Roma, ha nuovamente organizzato, dopo lo stop dovuto alla pandemia, il viaggio della Memoria nei campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau, con più di 200 ragazzi e ragazze. Dal 22 al 24 ottobre, ragazzi e ragazze delle classi quarta e quinta delle scuole superiori di Roma e dell’area metropolitana visiteranno i campi e incontreranno i testimoni sopravvissuti. Gli studenti e le studentesse che parteciperanno verranno dai licei Mamiani, Keplero, Verne, Orazio e Artusi di Roma, dal Cicerone di Frascati, dall’Innocenzo XII di Anzio e dal Mattei di Cerveteri. Lo comunica in una nota il Campidoglio. "Finalmente possiamo tornare nei luoghi fisici della Memoria - spiega il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri -. Lo facciamo con un grande senso di responsabilità istituzionale e umana. È importante che i giovani studenti vedano con i propri occhi cosa successe in quegli anni bui, quando la barbarie nazista mieteva le sue vittime nei campi di concentramento e sterminio. Sentire dalla viva voce dei testimoni cosa accadeva e vedere coi propri occhi i luoghi dove avvenivano quelle enormi atrocità, serve a tenere vivo il ricordo delle tragedie che hanno segnato il secolo scorso a partire dalla Shoah, il più grande crimine dell'umanità", conclude. (segue) (Rer)