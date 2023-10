I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: investe un uomo a Tiburtino, morto 71enne - Incidente mortale a Roma. Un uomo di 71 anni è morto dopo essere stato investito in via dei Monti Tiburtini nel quartiere di Ponte Mammolo. La tragedia è avvenuta questo pomeriggio, quando un'auto Ford Fiesta, guidata da un 55enne, ha travolto l'uomo all'altezza del civico 151, in direzione della tangenziale. L'uomo alla guida dell'auto si sarebbe fermato a prestare soccorso. Sul posto è intervenuta la polizia locale e i sanitari del 118. Indagini in corso per capire l'esatta dinamica dell'incidente (segue) (Rer)