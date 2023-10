I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turismo: rincari tassa a Roma, lieve impatto su imprese ma conti salati per soggiorno lungo - Dal primo ottobre sono scattati a Roma gli aumenti della tassa di soggiorno. I costi, in alcuni casi, sono anche raddoppiati ma molti turisti, oggi a passeggio nel centro storico della Capitale, non ci hanno fatto caso. Soprattutto gli stranieri ritengono che i prezzi della tassa siano in linea con quelli di altre Capitali nel mondo. "Sinceramente è la prima volta che veniamo a Roma e non sapevamo che la tassa di soggiorno fosse aumentata", spiega un gruppo di amici inglesi sulla sessantina nei pressi della Fontana di Trevi. Dal Pantheon a Piazza Venezia sono in diversi a dare la stessa risposta. Tra coloro che sapevano dei rincari, invece, la maggior parte dice di essere stata avvisata dall'agenzia di viaggi al momento della prenotazione o dalla struttura alberghiera all'arrivo. "Siamo arrivati ieri all'hotel e al momento del check-in ci hanno avvisato dell'aumento del prezzo. Quindi lo sapevamo", racconta una coppia di turisti tedeschi che alloggia in zona Vaticano. Altri, in visita dagli Stati Uniti, pensano che il prezzo sia in linea con altre parti del mondo visto: "Per noi non è inusuale pagare una cifra del genere". Ma chi ha scelto un soggiorno lungo si lamenta: "È troppo cara. Paghiamo 6 euro a notte a persona, siamo in due e staremo qua 20 notti: la differenza sul costo finale della vacanza è evidente", sottolinea una coppia di australiani a piazza Venezia, ma i due giovani osservano pure: "Roma costa molto in termini di infrastrutture, a chi la governa e a chi ci vive, e non è giusto che i cittadini paghino di tasca loro per i servizi dei quali anche noi usufruiamo". Sul fronte delle imprese anche gli operatori del settore non registrano particolari lagnanze o problemi. “Tra gli utenti c’è stata sorpresa: chi aveva prenotato sei mesi fa non aveva la notizia dell’aumento della tassa di soggiorno. Quando poi sono venuti qui sono stati informati e si sono ritrovati a pagare una tassa superiore a quella che avevano visto quando avevano prenotato online", ha spiegato il presidente di Federalberghi Roma di Confcommercio, Giuseppe Roscioli, interpellato da “Agenzia Nova”. Secondo Giambattista Scivoletto, amministratore delegato di Bed-and-breakfast, tra i principali portali online di micro ricettività in Italia, però, la vera prova del nove sarà al ponte di Ognissanti: "Non so se l'aumento influirà sulle prenotazioni, ma se lo farà si vedrà per il ponte di Ognissanti e forse per il periodo natalizio”, ha detto. Una ripercussione sui bilanci delle imprese, infine, potrebbe derivare dalla necessità di tenere i costi delle camere in linea con i prezzi di mercato. È l'allarme lanciato da Assohotel Roma di Confescercenti: "Dovremo includere l'aumento nel costo finale, per poter restare nei prezzi di mercato ed essere competivi, quindi diminuirà il margine di guadagno", ha spiegato il presidente Francesco Gatti. (Rer)