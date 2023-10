I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Repubblica Dominicana: presidente Murmu riceve vicepresidente Pena Rodriguez - La vicepresidente della Repubblica Dominicana, Raquel Pena Rodriguez, arrivata oggi a Nuova Delhi per una visita ufficiale in programma fino al 5 ottobre, è stata ricevuta dalla presidente della Repubblica, Droupadi Murmu. Le due leader hanno parlato delle relazioni bilaterali e convenuto di rafforzarle ulteriormente. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio presidenziale indiano. Murmu, si legge nella nota, ha sottolineato che la visita cade in prossimità del 25mo anniversario dell’istituzione dei rapporti diplomatici, che si celebrerà l’anno prossimo. Inoltre, ha osservato che i legami tra i rispettivi Paesi poggiano sulla condivisione di valori e sulla convergenza su questioni globali. Infine, Murmu ha evidenziato che la Repubblica Dominicana è l’ottavo partner commerciale dell’India in America latina e che ci sono ampie potenzialità di cooperazione in diverse aree: farmaci, scienze del mare, meteorologia, infrastrutture resilienti ai disastri, tecnologie per i pagamenti digitali. (segue) (Res)