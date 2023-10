© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Consiglio nazionale elettorale, organizzazione elezioni nostra competenza esclusiva - Il Consiglio nazionale elettorale del Venezuela (Cne) ha affermato in un comunicato che l’organizzazione di elezioni è di sua esclusiva competenza. La dichiarazione arriva dopo che le opposizioni del Venezuela hanno confermato che le primarie per la scelta del candidato presidente alle elezioni del 2024 si terranno il 22 ottobre, nonostante la richiesta del Cne di spostarle di almeno un mese per poter contare sulla sua collaborazione tecnica. Il Cne, recita il comunicato, è pronto per organizzare qualunque tipo di elezione nazionale, municipale e primarie, sempre che rispettino le istanze costituzionali, legali e tecniche. Il Cne ribadisce quindi la sua disponibilità a fornire appoggio tecnico automatizzato alla Commissione nazionale delle primarie. (segue) (Res)