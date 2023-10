© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya: presidente Ruto, non lasceremo solo il popolo di Haiti - Il presidente del Kenya, William Ruto, ha accolto con favore il voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ha approvato lo spiegamento della missione di polizia guidata dal Kenya ad Haiti. “Nella nostra lotta, abbiamo sempre avuto amici, non una moltitudine schiacciante di potenti alleati, ma comunque amici veri, leali e determinati. Il popolo di Haiti, nostro caro amico, oggi si trova nel bisogno. È nostro obbligo morale fondamentale essere davvero loro amico, stando al loro fianco”, ha affermato Ruto in una nota, assicurando che il Kenya non deluderà il popolo di Haiti e aggiungendo che per il suo Paese la missione ha “un significato speciale e un’urgenza fondamentale”. Ruto ha poi dichiarato che la situazione ad Haiti è una questione di “considerazione umanitaria” e richiede un’azione collettiva. ieri sera il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha adottato una risoluzione che autorizza una missione per sostenere la polizia di Haiti nella lotta contro le bande che hanno preso il controllo della capitale Porto Principe, seminando il terrore sui residenti e uccidendo centinaia di persone. (segue) (Res)