I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa: Blinken da oggi al 5 a Città del Messico, colloqui su sicurezza e incontro con Lopez Obrador - La delegazione, si legge in una nota del dipartimento di Stato, sarà integrata tra gli altri anche dal segretario alla Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, dal procuratore generale, Merrick Garland e dalla consigliera della casa Bianca per la sicurezza nazionale, Liz Shewrwood-Randall. Con questo dialogo, si legge nella mota, "gli Stati Uniti e il Messico discuteranno dell’attuazione congiunta del "Quadro bicentenario USA-Messico per la sicurezza, la salute pubblica e le comunità sicure", strumento disegnato per prevenire reati transfrontalieri, perseguire reti criminali e proteggere le comnuità locali vittime della violenza e del traffico si stupefacenti. Nrel periodo di permanenza in Mess Blinken incontrerà anche il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador. La visita avrà luogo dopo che il Segretario di Stato ha avuto a Washington un incontro sulla sicurezza e il traffico di droga con il ministro degli Esteri del Messico, Alicia Barcena. Nell'occasione, i due hanno ribadito l'impegno ad affrontare la crisi del consumo di oppioidi, come il fentanil, potente anestetico ritenuto responsabile della morte di decine di migliaia di persone negli Usa. (Res)