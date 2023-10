Regno Unito: Braverman, Paese dovrà affrontare “uragano immigrazione” nei prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi anni il Regno Unito dovrà affrontare un “uragano di immigrazione”. Lo ha dichiarato la ministra dell'Interno britannica, Suella Braverman, durante il suo discorso alla conferenza del Partito conservatore a Manchester, promettendo di fare "tutto il necessario" per proteggere i confini della nazione. "Il vento di cambiamento che ha portato i miei genitori in tutto il mondo nel 20mo secolo è stato una semplice folata rispetto all'uragano che sta arrivando" ha detto Braverman, aggiungendo che "la possibilità di passare da un Paese più povero a uno più ricco non è solo un sogno per miliardi di persone, ma è una prospettiva del tutto realistica". La ministra ha sottolineato che "il popolo britannico non può essere messo in discussione" quando si tratta di accogliere i migranti nel Regno Unito, sebbene i recenti sondaggi d'opinione mostrino che secondo gli elettori "l'immigrazione è già troppo alta". (Rel)