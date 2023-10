Lombardia: Mazzali, apre bando "Grandi Eventi", opportunità per visibilità territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una delle direttrici strategiche del turismo in Lombardia è rappresentata proprio dai Grandi Eventi - spiega Mazzali - manifestazioni dalla spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale, capaci di attrarre turisti per una motivazione precisa, sportiva, culturale, commerciale, fieristica o enogastronomica". Ma non solo, aggiunge l'assessore, "i Grandi eventi sono anche un'opportunità per moltiplicare la visibilità dei territori anche in periodi di bassa stagione, proprio all'obiettivo di destagionalizzare il turismo e renderlo 'vivo' tutto l'anno. Sostenerne una buona comunicazione è, quindi, fondamentale. Questo non solo per il buon successo dell'evento in sé, legato a una specificità e a un solo territorio, ma perché è un'opportunità per presentare un'intera provincia lombarda o anche tutta la nostra Regione". Regione Lombardia si pone quindi l'obiettivo di potenziare l'attrattività turistica attraverso il sostegno a iniziative e grandi eventi che facciano conoscere in Italia, in Europa e nel mondo il territorio lombardo. (segue) (Com)