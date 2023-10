Lombardia: Mazzali, apre bando "Grandi Eventi", opportunità per visibilità territori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione del fatto che i grandi eventi rappresentano un'importante leva per amplificare le politiche turistiche regionali, un'opportunità per costruire una direttrice di valorizzazione e di sviluppo del posizionamento regionale sui mercati internazionali, quali acceleratori di sviluppo. Il bando è destinato a sostenere i grandi eventi con alto potenziale attrattivo-turistico, attraverso un contributo alle spese di comunicazione e promozione. Lo stanziamento complessivo per il 2023 ammonta a 250 mila euro sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, per sostenere i grandi eventi con alto potenziale attrattivo - turistico con particolare riferimento all'ambito della comunicazione e promozione. Il contributo è calcolato in percentuale sulle spese ammissibili di promozione e comunicazione. L'agevolazione è riconosciuta fino al 50 per cento delle stesse. Al bando possono partecipare soggetti pubblici e privati operanti sull'intero territorio regionale, che alla data di presentazione della domanda siano regolarmente costituiti. Sono escluse le persone fisiche. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi Online per iniziative comprese nel periodo compreso tra: il 1° novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 (data ultima anche per la rendicontazione dell'iniziativa/evento). I soggetti pubblici e privati proponenti devono: essere titolari di diritti esclusivi sulla organizzazione del grande evento; disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento del grande evento; organizzare il grande evento nel rispetto dei principi di parità di genere, accessibilità e inclusività, sostenibilità ecologica, tutela dei lavoratori e del pubblico, anche in adempimento della normativa sulla protezione dei dati personali ed essere in possesso di riconosciuta expertise almeno nazionale del soggetto proponente. Ciascun soggetto può ottenere il contributo per una sola iniziativa/evento in occasione di ciascuna finestra temporale, attivata dall'amministrazione per la raccolta delle proposte progettuali. (Com)