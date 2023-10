Pakistan: governo, migranti irregolari devono lasciare il Paese entro il primo novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Pakistan ha dato ai migranti irregolari una scadenza per lasciare il Paese: il primo novembre. In caso contrario saranno espulsi e rimpatriati dalle forze dell’ordine. Lo ha annunciato oggi, in una conferenza stampa a Islamabad, il ministro dell’Interno, Sarfraz Bugti. Il ministro ha aggiunto che dal primo novembre non si potrà entrare in Pakistan senza passaporto o visto, precisando anche che non saranno più accettate le carte di identità elettroniche afgane. Secondo quanto dichiarato dal ministro, attualmente ci sono 1,73 milioni di afgani che vivono illegalmente in Pakistan. L’esponente dell’esecutivo, inoltre, ha annunciato che, sempre dal primo novembre, una task force già costituita dal ministero, avvierà un’operazione per individuare proprietà e attività di immigrati irregolari, avvalendosi anche di informatori anonimi. Prima dell’annuncio odierno erano già circolate indiscrezioni mediatiche sul giro di vite contro l’immigrazione illegale, che il governo ritiene una minaccia per la sicurezza, ed era stato ipotizzato il rimpatrio di 1,1 milioni di persone. Secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, circa 1,3 milioni di afghani sono rifugiati registrati e altri 880 mila hanno lo status legale per rimanere in Pakistan.(Inn)