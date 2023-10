Camera: domani audizione ambasciatore Fernandez-Palacios Martinez su semestre spagnolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 4 ottobre, alle ore 13.45, presso l'Aula della commissione Politiche Ue della Camera, le commissioni riunite Esteri e Politiche Ue svolgono l'audizione dell'ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Angel Fernandez-Palacios Martinez, sulle priorità del semestre di presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)