Roma: Converti (Pd), su scomparsa dirigente, competenza e passione in difesa dei più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scomparsa di Angelina di Prinzio, dirigente del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale, "ci ha lasciati senza parole. Con lei ho avuto modo di condividere alcune battaglie in difesa delle cittadine e dei cittadini romani, con una particolare attenzione verso le fragilità. La sua competenza e passione non sono mai mancate, neanche durante la malattia". Lo dichiara in una nota la consigliera comunale del Partito democratico, Nella Converti, presidente della commissione Politiche sociali. "Il suo supporto a livello non solo amministrativo ma anche umano - aggiunge - sono stati fondamentali in questi anni. Ha dato un grande contributo alla commissione Politiche Sociali e Salute e vorrei esprimere, oltre che il mio cordoglio, la mia gratitudine per il lavoro svolto insieme anche a nome della commissione tutta", conclude Converti. (Com)