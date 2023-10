Sanità: Roggiani, Cup unico possibile con reale volontà politica da Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione del numero unico per prenotare servizi sanitari "non sarebbe solo urgente ma anche possibile in tempi molto brevi, se ci fosse una reale volontà politica. La Regione invece che continuare a rinviare la data dell’attivazione del Cup unico dovrebbe dire ai lombardi la verità. Perché al momento sulla sanità da destra quella che arriva è solo propaganda".Lo comunica in una nota la deputata Silvia Roggiani, segretaria regionale Pd Lombardia. Per Roggiani si tratta di una propaganda "come quella di Giorgia Meloni, che a parole afferma che la sanità è una priorità e nei fatti taglia risorse, come oggi fa notare la Fondazione Gimbe rispetto alla Nadef” conclude. (Com)