Camera: domani audizione su volontari in ferma prefissata

- Domani, mercoledì 4 ottobre, alle ore 14, la commissione Difesa della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sulle condizioni di lavoro e di vita dei volontari in ferma prefissata dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio e l'ingresso delle donne nelle Forze armate, nonché a undici anni dalla legge n. 244 del 31 dicembre 2012 sulla revisione dello strumento militare, svolge l'audizione del vicedirettore generale della direzione generale del personale militare della Marina, Enrico Giurelli. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)