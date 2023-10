Roma: Luparelli (Sce), su concorsi opposizione chiede quello che non sono riusciti a fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere della "lista Raggi" "chiede alla giunta Gualtieri di fare ciò che loro in 5 anni non sono mai riusciti a fare sulle politiche del Personale. Oggi è la volta dell'utilizzo di altre graduatorie per l'assunzione di istruttori e funzionari amministrativi. Forse il consigliere fa finta di non sapere che Roma Capitale dispone di una graduatoria per istruttori amministrativi che conta ancora 400 posizioni utili da scorrere". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Sinistra civica ecologista in Campidoglio, Alessandro Luparelli. "In più, forse gli sarà sfuggito quello che non è mai riuscito a fare in ben 5 anni di governo della città, l'Amministrazione ha avviato la procedura di progressione di carriera per il conferimento di 440 posizioni da funzionario amministrativo - aggiunge Luparelli -. Invocare oggi l'utilizzo di altre graduatorie è gettare fumo negli occhi di chi legittimamente attende una chiamata per un impiego pubblico. C'è da chiedersi, infine, come mai la Giunta Raggi in cinque anni non è stata in grado di effettuare le progressioni di carriera, di recuperare fondi non spesi sul salario accessorio delle annualità precedenti mettendoli a disposizione di tutto il personale, di utilizzare graduatorie di altri enti, bastava volerlo fare. E la Giunta Gualtieri lo ha fatto ma a quanto pare loro non lo hanno voluto fare", conclude. (Com)