Roma: Pd, vicinanza a lavoratore Ama ferito, auguriamo pronta guarigione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza al lavoratore dell'Ama ricoverato in seguito all'incidente accaduto questa mattina. Seguiamo con attenzione l'evolversi delle sue condizioni e ci auguriamo che possa guarire presto. Esprimiamo vicinanza alla famiglia e ai colleghi". Lo dichiarano in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio, e il consigliere capitolino del Pd e presidente della commissione capitolina Ambiente, Giammarco Palmieri. (Com)