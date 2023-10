Decreto Asset: dopodomani il voto finale entro le 14

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà domani, alle 16:25, nell'Aula della Camera, la prima chiama per appello nominale sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici, il cosiddetto decreto Asset, già approvato dal Senato. Le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia si terranno dalle 13. Il voto finale è in programma dopodomani entro le 14. È quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. (Rin)