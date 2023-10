Sanità: Carfagna (Az), prima le risorse, poi si controlla siano spese bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che occorre spendere bene il denaro pubblico è vero sempre, lo è quindi banalmente anche per la Sanità. Ma prima si mettono i soldi, poi chi ha responsabilità di governo deve far in modo che le risorse siano spese bene, attivando i necessari meccanismi di controllo". Lo afferma Mara Carfagna, presidente di Azione. "E invece i dati della fondazione Gimbe rivelano che non solo il governo non stanzia risorse, ma prepara di fatto nuovi tagli. Dire che occorre una riflessione su come le risorse vengono spese è un modo per buttare la palla in tribuna, per prendere tempo. Tempo che il Sistema sanitario nazionale non ha. La situazione - prosegue - è al collasso, la fondazione Gimbe fornisce un quadro drammatico, destinato a peggiorare con la manovra che il governo si appresta a varare. Alla presidente Meloni abbiamo proposto di investire con la legge di bilancio 10 miliardi sulla Sanità, che è la vera emergenza nazionale e la priorità su cui occorre concentrare le poche risorse disponibili. La salute - conclude Carfagna - è un diritto sancito dalla Costituzione, lo Stato deve garantire le cure a chi ne ha bisogno". (Rin)