Legge Bilancio: Iardino (Fondazione The Bridge), bene Meloni, per Ssn non solo risorse ma serve profonda riforma

- Sono pienamente d'accordo con quanto afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “parlare solo ed esclusivamente di risorse è del tutto fuorviante, poiché ciò che occorre oggi è ripensare il sistema sanitario nel segno del rispetto dei principi fondamentali di sostenibilità e universalità del Servizio Sanitario Nazionale". Così Rosaria Iardino, presidente di Fondazione The Bridge, che aggiunge: "Per fare questo occorre innanzitutto confrontarsi su come possiamo agire subito per rendere il sistema più efficiente. Non c'è bisogno solo di risorse, che sono fondamentali, ma è necessario anche che la politica e le istituzioni abbiano una visione che ci guidi attraverso i cambiamenti sociali, tecnologici ed economici attualmente in atto nella nostra società. A tal proposito - precisa - siamo contenti che il governo con la Nadef abbia dato il via libera alle risorse in manovra per i contratti in sanità. Allo stesso tempo, però, auspichiamo anche altri interventi affinché ci sia una prospettiva a medio e lungo termine su quali saranno le esigenze in sanità, su come cambieranno gli equilibri tra le professioni attualmente esistenti, ad esempio tra medici e infermieri e su quali saranno le nuove professioni sanitarie che diventeranno indispensabili", conclude Iardino. (Rin)