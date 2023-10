Assicurazioni: Urso, su rischi da catastrofi tasso coperture troppo basso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il tasso di assicurazione sui rischi catastrofali "è molto basso, troppo. Soprattutto per le abitazioni privati, con solo il 5 per cento, ma anche per le imprese”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in collegamento da remoto in occasione dell’Insurance summit, l’evento annuale organizzato da Ania. “Il tema del divario della copertura assicurativa nel nostro Paese è centrale e stiamo lavorando con Ivass per valorizzare il ruolo delle imprese di assicurazione”, ha aggiunto il ministro. (Rin)