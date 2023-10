Abruzzo: da martedì Assemblea nazionale Province a L'Aquila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata dell'undici, che avrà inizio alle 9:30, verrà scandita dagli interventi di altri parlamentari tra cui quello del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto e del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Prima della chiusura dei lavori si terrà una tavola rotonda a cui parteciperanno il presidente Upi Michele De Pascale e parlamentari di ogni schieramento politico: Francesco Boccia (Pd), Stefano Candiani (Lega), Mariastella Gelmini (Azione), Alessandra Maiorino (M5s), Nazario Pagano (FI) e Marco Silvestroni (Fd'I). "L'evento rappresenta un'occasione unica per dar seguito all'intenzione di rilanciare le province italiane affinché si riapproprino di funzioni riconosciute fondamentali nell'articolazione dei ruoli tra Stato, regioni, province e comuni - ha dichiarato il presidente Caruso - ci tengo a sottolineare ancora una volta come per noi sia una grande emozione aver portato a L'Aquila l'Assemblea nazionale delle Province. Inoltre, la presenza del presidente della Repubblica alla cerimonia di apertura rappresenta un evento storico: si tratta della prima volta nella storia dell'Upi". (Gru)