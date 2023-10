Trasporti: Fit-Cisl, dopo circa 15 anni ritornano celebrazioni per Giornata del ferroviere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo apprezzamento per la scelta del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di ripristinare, dopo circa 15 anni, le celebrazioni per la Giornata del ferroviere, una tradizione consolidata e interrotta a causa di una scelta, a nostro avviso, molto discutibile. I ferrovieri quindi sono tornati a essere considerati delle persone e non più numeri di matricola. È quanto ha dichiarato la Fit-Cisl, a margine della partecipazione all'evento organizzato oggi a Roma presso lo Scalo San Lorenzo, alla presenza di 400 ferrovieri ai quali saranno consegnati, in rappresentanza di tutti coloro assunti nel 1988, una pergamena e un orologio commemorativo quale riconoscimento per i 35 anni di lavoro svolto in azienda e per il loro prezioso contributo a favore della crescita e dello sviluppo del gruppo Fsi. "Il 3 ottobre rappresenta una data storica per l'Italia poichè in questo stesso giorno, nel 1839, venne inaugurata la Napoli-Portici, la prima linea ferroviaria italiana. Solo a partire dal 1965, la ricorrenza fu spostata in questo giorno simbolico che coincideva con il primo viaggio del treno avvenuto in Italia", prosegue la nota. (segue) (Com)